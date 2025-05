Risultati Dilettanti | Forlì Promosso Playoff e Playout in Serie D ed Eccellenza

Nell'ultima giornata della Serie D, si sono conclusi cinque recuperi che hanno segnato il percorso delle squadre in lotta per la salvezza e la promozione. Dall'inatteso pareggio tra Zenith e Piacenza alla vittoria decisiva del Corticella, ogni incontro ha avuto il suo peso nella classifica finale. Scopriamo i risultati e come queste sfide hanno influito sulla graduatoria, con il Forlì in testa e il San Marino che guadagna punti preziosi.

Tutti i Risultati dei Dilettanti.Serie D. Si sono giocati gli ultimi 5 recuperi: Lentigione-Sammaurese 0-0, Corticella-Sasso M. 4-1, Tau-Pistoiese 2-1, Riccione-San Marino 0-3, Zenith-Piacenza 2-2. Clas. Forlì 84, Ravenna 74, Lentigione 65, Tau 63, Pistoiese 61, Imolese 53, Cittadella 47, Tuttocuoio, Piacenza e Prato 42, Progresso 41, San Marino 38, Sasso M. 37, Corticella 36, Sammaurese 301, Fiorenzuola e Zenith 26, Riccione 22. ForlìPromosso: semifinali Playoff Ravenna-Pistoiese e Lentigione-Tau, Playout Sammaurese-Corticella, retrocesse Riccione, Zenith e Fiorenzuola.Eccellenza. Nei due spareggi per la D Correggese-Nibbiano 2-1 e Mezzolara-T. Coriano 0-1. Nel girone ’A’ il 185 finale Playoff Nibbiano-Vianese, Playout Rolo-Gotico 1-0. Nel girone ’B’ semifinale Playoff Pietracuta-Castenaso 3-0, il 185 finale Mezzolara-Pietracuta, Playout Gambettola-Faenza 0-1 e Sant’Agostino-Reno 2-0. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Risultati Dilettanti: Forlì Promosso, Playoff e Playout in Serie D ed Eccellenza

