Ristoranti in Toscana 15 grandi classici dove prenotare subito

I posti imperdibili in una regione che continua a offrire eccellente cucina a tutti i livelli: stellati Michelin, locali classici e osterie tra le migliori in Italia. La nostra scelta 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ristoranti in Toscana, 15 grandi classici dove prenotare subito

Le 7 grandi donne della Toscana, nomi e storie indimenticabili - Un viaggio alla riscoperta di chi, sfidando limiti imposti dal tempo, ha offerto un enorme contributo alla scienza, alla politica o al giornalismo segnando indelebilmente la storia della regione 🔗Leggi su lanazione.it

Scuole chiuse per maltempo in Toscana domani 15 marzo: l’elenco dei comuni interessati - Scuole chiuse domani, sabato 15 marzo, a Firenze e in vari comuni della Toscana per maltempo e allerta meteo dopo gli allagamenti e le piogge torrenziali che hanno colpito la regione. L'elenco è in aggiornamento e altri comuni potrebbero aggiungersi nelle prossime ore.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Maltempo, allerta rossa anche sabato 15 marzo in Toscana ed Emilia-Romagna - Allerta rossa anche domani 15 marzo per il maltempo in Toscana ed Emilia-Romagna. Lo indica un nuovo avviso meteo della Protezione civile. Il bollettino prevede per sabato ancora piogge al Centro-Nord e venti di burrasca e mareggiate al Sud. Allerta arancione su settori di Toscana ed Emilia-Romagna e allerta gialla in Umbria e su parte di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche e Molise. 🔗Leggi su lettera43.it

