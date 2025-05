rissa tra fedez e blur ecco cosa è successo il video è virale sui social

Nelle ultime ore un video virale sta facendo discutere sul web: protagonista è una rissa tra Fedez e lo streamer Blur. La situazione, che si è rapidamente scatenata sui social, è stata prontamente sedata prima che potessero verificarsi danni. Ma cosa ha portato a questo acceso scontro? Scopriamo i dettagli dell'accaduto.

Nelle ultime ore sui social media e su internet sta spopolando un video su una situazione piuttosto particolare. Stiamo parlando della lite, sfociata in una piccola Rissa , sventata subito prima che qualcuno potesse effettivamente farsi male, tra Fedez e lo streamer Blur . Ma cosa è successo ? In che evento erano i due? Si trattava di una partita della Kings League, un popolare torneo di calcio a 7 seguito da migliaia di giovani. Durante il quarto di finale tra Stallions, squadra capitanata da Blur , e Boomers, capitanata da Fedez , si è arrivati a un confronto accesissimo tra i due. L’atmosfera già tesa, alimentata da settimane di polemiche, è degenerata sul campo, sfiorando la Rissa , con Leonardo Bonucci, Wild Card dei Boomers, costretto a intervenire per evitare il peggio.La scintilla è partita da lontano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Esordio Bonucci in Kings League con i Boomers: come è andata e quella rissa sfiorata Fedez-Blur in cui è intervenuto anche Leo. Cosa è successo – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Esordio Bonucci in Kings League con i Boomers: ecco come è andata e quella rissa sfiorata Fedez-Blur. Cosa è accaduto – VIDEOIeri sera sono andate in scena le partite valide per i quarti di finale di Kings League. Tra tutte spiccava quella tra i Boomers e gli Stallions, vinta 5-4 dai primi grazie ad un rigore al 93? che è valso doppio.Clamorosa lite tra #Fedez e #Blur durante la Kings League, ecco il video pic. 🔗Leggi su juventusnews24.com