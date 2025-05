Riserva naturale lago di Posta Fibreno Orto in condotta

La Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno celebra la Settimana Europea dei Parchi con "ORTO IN CONDOTTA". Un'occasione imperdibile il 18 e il 25 maggio 2025 per apprendere come realizzare e gestire un piccolo orto ecologico. Partecipate a due incontri unici e scoprite le tecniche per coltivare piante sostenibili nel rispetto della natura.

La Riservanaturalelago di PostaFibreno, in occasione della Settimana Europea dei Parchi, organizza “Orto IN condotta”.Vi aspettiamo il 18 e il 25 maggio 2025 per seguire questo interessante laboratorio pensato per chi intende realizzare e gestire un piccolo Orto ecologico.Due incontri per. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Riserva naturale lago di Posta Fibreno, Orto in condotta

Ne parlano su altre fonti

Lago di Posta Fibreno: il gioiello trasparente vicino Roma - Il Lago di Posta Fibreno fa parte della Riserva Naturale Regionale, aperta il 29 gennaio 1983. Si tratta di una delle oasi naturalistiche più caratteristiche e belle del centro. In particolare ... 🔗msn.com

La Magia dell’Acqua: escursione alla scoperta del Lago di Posta Fibreno - curiosi e amanti della natura di ogni età. L’itinerario attraverserà il lago Fibreno e le sue sorgenti, offrendo l’occasione di osservare da vicino la fauna e la flora locali. Dettagli e prenotazioni ... 🔗sora24.it

Tra Como e la Svizzera c’è un terzo lago: oasi naturale incontaminata, qui regnano pace e incantevole bellezza - Lago di Piano: gioiello naturale tra Como e Lugano, oasi di biodiversità da scoprire tutto l’anno. Vero tesoro naturalistico lombardo, la Riserva Naturale Lago di Piano incanta i visitatori con la sua ... 🔗comozero.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nuovo Governo, Mario Draghi ha sciolto la riserva : Ecco la lista dei Ministri

Il premier incaricato Draghi ha sciolto la riserva sul suo incarico nel colloquio con il Presidente Mattarella.