Rischio incendio a L’Isola dei Famosi i naufraghi appiccano un rogo e Veronica Gentili è una furia

Un episodio di grande tensione ha colpito "L'Isola dei Famosi": alcuni naufraghi hanno quasi provocato un incendio utilizzando un accendino nascosto. Veronica Gentili, visibilmente arrabbiata, non ha esitato a lanciare un forte monito. Scopri di più su questo pericoloso incidente nell'articolo di Novella 2000.

Alcuni naufraghi hanno quasi fatto scoppiare un rogo con l'accendino portato di nascosto sull'isola. Il monito di VeronicaGentiliL'articolo Rischioincendio a L’Isola dei Famosi, i naufraghiappiccano un rogo e VeronicaGentili è una furia proviene da Novella 2000. 🔗Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Rischio incendio a L’Isola dei Famosi, i naufraghi appiccano un rogo e Veronica Gentili è una furia

Se ne parla anche su altri siti

Isola dei Famosi, i naufraghi usano l'accendino per il fuoco, gesto gravissimo e irresponsabile; Ben Affleck, Kate Hudson, Adam Sandler e gli altri: chi sono i vip con le ville a Los Angeles che brucia; Gennaio da incubo per l'aria lombarda, Lecco si salva; Colonna di fumo su Torino: incendio nell'azienda Deamp Srl a Beinasco, a fuoco plastica e materiali inquinanti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Alcuni naufraghi hanno quasi fatto scoppiare un rogo con l’accendino portato di nascosto sull’isola. Il monito di Veronica Gentili - Alcuni naufraghi hanno quasi fatto scoppiare un rogo con l'accendino portato di nascosto sull'isola. Il monito di Veronica Gentili ... 🔗novella2000.it

Notizie recenti da Zazoom

DBZ KAKAROT - DAIMA Parte 1: 17 Lug 2025

la prima parte del DRAGON BALL Z: KAKAROT - DAIMA – AVVENTURA NEL REGNO DEMONIACO PACK arriverà il 17 luglio 2025, permettendo ai giocatori di visitare il mondo raccontato nel più recente anime, Dragon Ball DAIMA.

ASUS IoT ottiene la Certificazione per la Cybersecurity IEC 62443-4-1

ASUS IoT, fornitore globale di soluzioni AIoT industrial-grade, annuncia il conseguimento della certificazione IEC 62443-4-1, uno standard di riferimento nell’ambito della cybersecurity relativo allo sviluppo in sicurezza di componenti per l'automazione e il controllo dei sistemi industriali (IACS) lungo tutto il loro ciclo di vita.

Promessa d'amore mantenuta: proposta di matrimonio al concerto di Olly dopo la vittoria a Sanremo

“Se Olly vince Sanremo io ti sposo”: una frase detta per gioco, diventata una promessa reale e poi una proposta di matrimonio.