Risarcimenti per le catastrofi naturali fondi europei in arrivo per l’agricoltura

La Commissione europea ha presentato la prima bozza per semplificare la Politica agricola comune (Pac), rispondendo così alle richieste degli agricoltori che si sono opposti a normative complesse negli anni passati. Le nuove misure promettono di facilitare l'accesso ai fondi europei, grazie a una diminuzione dei requisiti e a una rivisitazione di alcuni parametri, con l'obiettivo di supportare maggiormente le aziende agricole nel loro operato.

La Commissione europea ha concluso la prima bozza della nuova semplificazione della Pac, la Politica agricola comune, già modificata dopo le proteste degli agricoltori negli scorsi anni. Per le aziende agricole sarà più semplice accedere ai fondieuropei, grazie a una riduzione della rigidità dei requisiti richiesti e alla ridefinizione di alcuni parametri.La bozza, visionata dall’agenzia di stampa Ansa, si concentra però soprattutto sulla gestione delle catastrofinaturali, che stanno colpendo sempre più spesso gli agricoltori europei. Saranno messi a disposizione nuovi fondi per i danni causati da alluvioni e frane.La bozza sulla semplificazione della PacLa Commissione europea dovrebbe adottare a partire dal prossimo mercoledì 14 maggio, un nuovo pacchetto di semplificazioni per la Pac, la Politica agricola comune. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Risarcimenti per le catastrofi naturali, fondi europei in arrivo per l’agricoltura

Le notizie più recenti da fonti esterne

