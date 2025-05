Ripristino delle fontane comunali ok della giunta | progetto da 400 mila euro

Il Comune di Reggio Calabria ha avviato interventi urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle fontane artistiche e comunali presenti sul territorio. Sotto la guida del sindaco Giuseppe Falcomatà, l'esecutivo ha approvato un piano volto a riaffermare la bellezza e la funzionalità di queste opere, contribuendo così al decoro urbano e alla valorizzazione del patrimonio cittadino.

Il Comune di Reggio Calabria ha disposto una serie di interventi urgenti di manutenzione straordinaria per il Ripristinodella funzionalità dellefontanecomunali, anche artistiche, situate sul territorio cittadino.L'esecutivo, presieduto dal sindaco Giuseppe Falcomatà, ha approvato

