Ripescaggi Eccellenza | 3 emiliano-romagnole scendono 5 promosse dalla Promozione

Con la conclusione della Serie D, il panorama calcistico emiliano romagnolo si prepara a cambiare con il ripescaggio delle squadre. Tre formazioni retrocedono in Eccellenza, mentre le promosse dalla D e le retrocesse dalla Promozione aprono la strada a nuove opportunità. La fusione Borgo-Fidentina e la mancata iscrizione del Riccione aumentano i posti disponibili, garantendo spazio per quattro squadre vincenti dei playoff.

Con la chiusura della Serie D (3 emilianoromagnolescendono in Eccellenza) ecco il quadro dei RipescaggiEccellenza. Escono le 2 promosse in D e le 8 scese in Promozione, arrivano 3 dalla D e 4 dallaPromozione: sarebbero 3 i posti per le squadre di Promozione, ma diventano 5 perché è già certa la fusione Borgo-Fidentina e il Riccione retrocesso non si iscriverà: ripescate le 4 vincenti playoff più il Medesano vincitore di Coppa.Promozione. Prossima settimana il Crer ufficializzerà la riduzione dei 4 gironi 2025-26 da 18 a 17 squadre (da 72 a 68). Escono le 4 promosse in Eccellenza, le 16 retrocesse e le 5 ripescate, arrivano 8 dall'Eccellenza e 9 dalla Prima (8 vincenti dei gironi e vincente playoff): gli 8 posti diventano 4 (per la riduzione gironi) che andranno a vincente di Coppa di Prima (Spes), finalista e semifinaliste playoff.

