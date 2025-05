Rinnovo Svilar la Roma insiste | Ghisolfi alza il tiro

Se è vero che il presente sorride, è altrettanto lecito programmare il futuro per la Roma. I giallorossi sono tornati fra le prime della classe e vogliono dar vita ad un progetto ambizioso, per tornare a vincere trofei e non solo. Prima di effettuare acquisti importanti, però, il direttore tecnico Florent Ghisolfi dovrebbe blindare i pezzi pregiati della rosa. Uno di questi è considerato tra i migliori portieri in circolazione, grazie a parate di alto livello. Si tratta, ovviamente, di Mile Svilar, diventato un punto fermo dei capitolini dal punto di vista tecnico e caratteriale.Il serbo è diventato titolare sotto la gestione Daniele De Rossi ma sta avendo ora l’anno della consacrazione. Gli agenti del giocatore avrebbero rifiutato la prima offerta della Lupa, da 1.8 milioni di euro annui più bonus. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Rinnovo Svilar, la Roma insiste: Ghisolfi alza il tiro

