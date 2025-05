Rimini Marathon e solidarietà | consegnati alle associazioni Crescere Insieme e Parkinson in Rete i fondi raccolti

Questa mattina, presso la sede del Laboratorio, si è svolta la consegna dei fondi raccolti durante la decima edizione della Rimini Marathon. I proventi saranno destinati a ‘Crescere Insieme’ e ‘Parkinson in Rete’, due associazioni locali che da anni operano con dedizione in attività benefiche e di volontariato, sostenendo concretamente le esigenze della comunità.

Sono ‘ Crescere Insieme ’ e ‘ Parkinson in Rete ’ le due associazioni del territorio, da anni impegnate in attività benefiche e di volontariato, a cui sono destinati i fondi raccolti nella decima edizione della Rimini Marathon . I fondi sono stati consegnati questa mattina nella sede del Laboratorio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Rimini Marathon e gara ciclistica, tutte le info sulla viabilità e le strade chiuse a Bellaria - Entra nel vivo a Bellaria Igea Marina la stagione dei grandi eventi sportivi e delle grandi manifestazioni, con alcuni in programma nei prossimi giorni: con annessa entrata in vigore di regolamentazioni temporanee della viabilità, al fine di uno svolgimento fluido e in sicurezza, tanto per i... 🔗Leggi su riminitoday.it