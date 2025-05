Rimedio | Spareggio scudetto? Si allontana per Inter e Napoli!

Alberto Rimedio analizza la situazione della lotta per lo scudetto, evidenziando l’allontanamento dell’ipotesi di spareggio tra Napoli e Inter. Con solo un punto di distanza e due giornate rimaste al termine del campionato, i nerazzurri hanno colto l’occasione per accorciare le distanze, approfittando del pareggio della squadra partenopea contro il Genoa. La tensione cresce e l’epilogo della stagione si preannuncia avvincente.

Alberto Rimedio ha parlato della lotta scudetto, sottolineando come per Napoli e Inter si sia allontanata drasticamente l’ipotesi dello Spareggio.LA VISIONE – L’Inter è ora a 1 punto dal Napoli quando mancano due giornate alla fine del Campionato. I nerazzurri, grazie al successo contro il Torino, hanno approfittato del pareggio (con rimonta subìta) rimediato dai partenopei contro il Genoa. A proposito della volata scudetto, il giornalista Alberto Rimedio si è così pronunciato a La Domenica Sportiva: «Il Napoli si è giocato il bonus, ora dovrà andare nello stadio del Parma per affrontare una squadra che ha perso le ultime 2 ed è, quindi, in piena lotta salvezza. L’ipotesi di uno Spareggioscudetto non è un’ipotesi semplice, perché presuppone che entrambe le squadre vadano a compiere dei passi falsi nelle prossime partite. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Rimedio: «Spareggio scudetto? Si allontana per Inter e Napoli!»

La stagione di intrighi e veleni che portò allo spareggio scudetto che l’Inter perse contro il Bologna (Athletic) - Napoli e Inter sono a pari punti, il che significa che se la situazione dovesse restare tale, si affronterebbero in uno spareggio per la vittoria dello scudetto. In Serie A è accaduto solo una volta, nel 1964, quando ad affrontarsi furono i nerazzurri contro il Bologna.L’Inter può ritrovarsi di nuovo in uno spareggio scudetto, come nel 1964 contro il BolognaAthletic racconta la stagione turbolenta di quel Bologna che alla fine riuscì a trionfare:Solo una volta lo scudetto si è assegnato con lo spareggio. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Serie A e lotta scudetto: in caso di spareggio sarà sempre Inter-Napoli! Ecco perché - La corsa scudetto entra sempre più nel vivo e, con il campionato che si avvicina alla fase decisiva, iniziano a prendere piede le ipotesi su un possibile arrivo a pari punti tra le squadre in lotta per il titolo.REGOLA SPAREGGIO – Dopo la vittoria dell’Inter sull’Atalanta, la squadra di Simone Inzaghi si è portata a +3 sul Napoli, ma Antonio Conte spera ancora di riuscire almeno nell’aggancio. In caso di arrivo in parità, lo scudetto si assegnerebbe attraverso uno spareggio secco. 🔗Leggi su inter-news.it

Napoli, il mezzogiorno non è mai di fuoco. E il sogno scudetto si allontana - Napoli, 17 marzo 2025 - Bivio scudetto doveva essere e bivio scudetto (forse) è stato, ma nella direzione opposta a quella ipotizzata dai più: la 29esima giornata di Serie A segna un primo strappo in classifica nel giorno in cui il Napoli faceva visita al Venezia penultimo e l'Inter era ospitata dall'Atalanta, a sua volta non lontana dalla vetta. Complice lo scontro durissimo tra le due nerazzurre nel mai banale teatro del Gewiss Stadium e il precedente match sulla carta meno ostico dei partenopei al Penzo, tutto lasciava presagire un sorpasso dei ragazzi di Antonio Conte in testa alla ... 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

