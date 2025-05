rimase ferito durante la cattura del boss bernardo provenzano sarà risarcito con 150 mila euro

Un funzionario dello Stato, gravemente ferito durante la cattura del boss Bernardo Provenzano, riceverà un risarcimento di 150 mila euro. La sentenza 108/2024 del Tribunale del Lavoro di Aosta ha accolto il suo ricorso, riconoscendo il diritto al risarcimento per l'incidente avvenuto l'11 aprile 2006 durante missioni investigative cruciali. I...

Si ribalta un trattore durante i lavori in campagna: un ferito soccorso in elicottero - Un agricoltore è rimasto ferito dopo che il trattore che stava manovrando si è ribaltato. L'incidente è avvenuto in contrada Ficuzza, a Cammarata.Sul posto, scattato l’allarme, sono intervenuti i pompieri, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Per rendere più celeri i soccorsi è... 🔗 Leggi su agrigentonotizie.it

Studente minorenne ferito a Rieti durante l’alternanza scuola lavoro: fratture al braccio per un incidente al tornio. Aperta un’inchiesta - Era in una fabbrica di Rieti per il programma di alternanza scuola lavoro quando un guanto che indossava sarebbe stato catturato da un tornio che ha trascinato il suo braccio. Così uno studente minorenne è rimasto ferito riportando una frattura multipla al braccio. Il giovane – che frequenta l’istituto Celestino Rosatelli al terzo anno dell’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – stava seguendo il percorso di Pcto in un’azienda di lavorazione del ferro per edilizia e meccanica di precisione. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it