Hamas ha annunciato il rilascio di Idan Alexander, soldato israelo-americano catturato il 7 ottobre 2023. La liberazione è avvenuta con la consegna alla Croce Rossa a nord di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza. Alexander è il primo militare maschile dell'IDF, ancora in vita, a essere stato rilasciato.

Hamas ha reso noto di aver liberato IdanAlexander, il soldatoisraelo-americano catturato il 7 ottobre 2023, consegnandolo alla Croce Rossa a nord di Khan Yunis, nella parte meridionale della Striscia di Gaza. Si tratta del primo militare dell’Idf, di sesso maschile e in vita, a essere Rilasciato dal gruppo dalla data dell’attacco. Il gesto, secondo quanto dichiarato dalle brigate Al-Qassam, è giunto dopo «importanti colloqui» con il governo degli Stati Uniti, ai quali Hamas ha risposto «positivamente e con grande flessibilità». In una dichiarazione ufficiale, il movimento ha affermato: «Confermiamo che negoziati seri e responsabili porteranno risultati concreti nel rilascio dei prigionieri. Confermiamo la volontà del movimento di avviare immediatamente i negoziati per raggiungere un accordo globale per un cessate il fuoco duraturo e invitiamo l’amministrazione Trump a proseguire i suoi sforzi per porre fine alla guerra». 🔗Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Rilasciato da Hamas il soldato israelo-americano Idan Alexander

Trump, 'Alexander sarà rilasciato da Hamas. Ottima notizia' - "Idan Alexander, l'ostaggio americano ritenuto morto, sarà rilasciato da Hamas. Ottima notizia": lo scrive il presidente Usa Donald Trump su Truth.

Chi è Edan Alexander, l'ostaggio americano rilasciato da Hamas dopo 580 giorni - (Adnkronos) – Dopo 580 giorni, Edan Alexander è stato liberato da Hamas. Il ragazzo, con doppio passaporto israeliano e statuniense, era l'ultimo ostaggio americano ancora in vita. Il rilascio sarebbe un "gesto di buona volontà" di Hamas nei confronti del presidente Usa Donald Trump in vista del suo viaggio nella regione, sperando che a sua […]

Hamas accetta di liberare il soldato israelo-americano Idan Alexander. Il team israeliano lascia Doha dopo l’annuncio - Hamas ha annunciato oggi di aver accettato la proposta degli Stati Uniti di liberare il soldato rapito Idan Alexander, che ha la cittadinanza americana, insieme ad altri quattro ostaggi che sono stati uccisi e hanno la doppia cittadinanza. L’organizzazione terroristica ha anche affermato di «confermare la sua assoluta volontà di iniziare i negoziati e raggiungere un accordo sulla fase due dell’accordo». 🔗Leggi su open.online

Hamas rilascia il soldato americano Edan Alexander e chiede a Trump "negoziati seri" - Il primo soldato israeliano ad essere liberato dalle brigate Al-Qassam è Edan Alexander, consegnato poco fa alla Croce Rossa.

Hamas libera l'ostaggio israelo-americano: Idan Alexander consegnato alla Croce Rossa - È arrivato il giorno della liberazione per Idan Alexander, l'ostaggio israelo-americano trattenuto nella Striscia di Gaza da Hamas sin dal 7 ottobre 2023. Il giovane soldato, rapito dai terroristi ...

Hamas decide di rilasciare Edan Alexander, l'ostaggio israelo-americano - Alexander è nato in Israele ma è cresciuto negli Stati Uniti da genitori israeliani. Si è trasferito in Israele nel 2022, dopo aver terminato la scuola superiore, ed è entrato a far parte dell'esercit ...