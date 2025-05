rilancio dei piani d erna il nodo della nuova strada

In breve da Zazoom:

Il futuro dei Piani d’Erna è segnato dalla creazione di una nuova strada agro-silvo pastorale. Questa infrastruttura, con accesso estremamente limitato, sarà riservata ai residenti e ai soccorritori, garantendo una mobilità controllata e sostenibile. Attualmente raggiungibili solo tramite funivia o a piedi, i Piani d’Erna si preparano a un'evoluzione che mira a preservare l’ambiente e migliorare la sicurezza senza compromettere la loro unicità.

Il futuro dei Pianid'Erna passa, anche, per la nuovastrada agro-silvo pastorale. Una strada a traffico estremamente limitato, inaccessibile ai quasi tutti, anche ai pochissimi che ai Pianid'Erna – attualmente raggiungibili solo in funivia o a piedi - ci abitano tutto l'anno, a chi lì ha le seconde case o ci lavora, aperta esclusivamente ai soccorritori in caso di emergenza e quanti si occupano dei pascoli o di rimettere a nuovo abitazioni, le cascine e gli altri immobili, perché altrimenti diventerebbe troppo costoso, anzi proibitivo. Ma non solo una nuova pista carrabile in Val Boazzo, in parte già tracciata ma da completare, per il Rilancio dei Pianid'Erna, il balcone di Lecco, dove in passato hanno imparato a sciare migliaia di lombardi, dove però ora non nevica quasi più: bisogna riqualificare la funivia che funziona a orari ridotti, sfruttare i 400mila metri quadrati di pascoli che altrimenti scompariranno, migliorare la cartellonistica dei sentieri.