Riga l' auto della sorella parcheggiata davanti alla casa del padre | a giudizio

Una faida familiare, caratterizzata da dispetti e atti di vandalismo, ha portato due sorelle a confrontarsi nell'aula del Tribunale penale di Perugia. Durante il processo, una delle due, una 57enne assistita dall'avvocato Andrea Bellachioma, si è trovata nei panni dell'imputata, mentre l'altra ha assunto il ruolo di parte offesa, rivelando la drammaticità di un conflitto che ha consumato un legame fraterno.

Esce di casa di notte e taglia le gomme di un'auto parcheggiata in strada - Esce di casa di notte e, senza una alcuna apparente ragione, decide di tagliare con un coltello tutte e quattro le gomme di un'auto parcheggiata in strada.Scoperto dai carabinieri, è stato denunciato (di nuovo) per danneggiamento. É successo nei giorni scorsi in Ossola; protagonista della... 🔗Leggi su novaratoday.it