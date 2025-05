Riforma Pensioni 2025-2026 | Pensione a 67 anni e 3 mesi? Ecco cosa può cambiare

Il dibattito sulle pensioni si riaccende nell'agenda politica italiana. Recenti indiscrezioni suggeriscono che il Governo stia considerando una misura per congelare temporaneamente l'incremento dell'età pensionabile previsto dalla legge. Questa proposta, mirata al periodo 2026-2028, potrebbe frenare l'adeguamento automatico dei requisiti anagrafici legato alla speranza di vita, suscitando notevoli discussioni tra esperti e cittadini.

Il tema delle Pensioni torna al centro dell’agenda politica e mediatica. Secondo le ultime indiscrezioni, il Governo starebbe valutando una misura per bloccare temporaneamente l’aumento dell’età pensionabile previsto dalla normativa vigente. Una proposta che riguarderebbe il triennio 2026-2028 e che potrebbe evitare l’adeguamento automatico dei requisiti anagrafici alla speranza di vita rilevata dall’Istat. L’idea, sulla carta, consentirebbe a migliaia di lavoratori di accedere alla Pensione senza subire l’incremento di tre mesi previsto a partire dal 2026. Ma il congelamento dell’età pensionabile rischia di trasformarsi in un boomerang per le casse dello Stato: secondo le stime, il costo dell’intervento si aggirerebbe attorno al miliardo di euro.cosa prevede la nuova proposta di Riforma delle Pensioni: stop all’adeguamento alla speranza di vitaIl meccanismo dell’adeguamento automatico dei requisiti Pensionistici alla speranza di vita è stato introdotto per garantire la sostenibilità a lungo termine del sistema previdenziale. 🔗Leggi su .com

