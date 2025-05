Riforma Pensioni 2025-2026 | Pensione a 67 anni e 3 mesi? Ecco cosa può cambiare

Il dibattito sulle pensioni torna a riscaldarsi in vista della riforma 2025-2026. Con l'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni e 3 mesi all'orizzonte, il Governo sta considerando una sospensione temporanea di questo incremento. Una proposta che potrebbe influenzare milioni di lavoratori e ridisegnare il panorama previdenziale per il triennio 2026-2028.

Il tema delle pensioni torna al centro dell’agenda politica e mediatica. Secondo le ultime indiscrezioni, il Governo starebbe valutando una misura per bloccare temporaneamente l’aumento dell’età pensionabile previsto dalla normativa vigente. Una proposta che riguarderebbe il triennio 2026-2028 e che potrebbe evitare l’adeguamento automatico dei requisiti anagrafici alla speranza di vita rilevata dall’Istat. L’idea, sulla carta, consentirebbe a migliaia di lavoratori di accedere alla pensione senza subire l’incremento di tre mesi previsto a partire dal 2026. Ma il congelamento dell’età pensionabile rischia di trasformarsi in un boomerang per le casse dello Stato: secondo le stime, il costo dell’intervento si aggirerebbe attorno al miliardo di euro. Cosa prevede la nuova proposta di riforma delle pensioni: stop all’adeguamento alla speranza di vita. 🔗Leggi su Pensionipertutti.it

