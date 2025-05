Rifiuti ' storici' sul fondale marino | a Polignano recuperati 3 quintali di reti e pneumatici degli anni 70

In un'operazione di bonifica ambientale, sono stati rimossi circa tre quintali di reti fantasma e un centinaio di pneumatici dall'isolotto di San Paolo, noto come lo Scoglio dell’eremita. Questi rifiuti, frutto di un passato poco responsabile risalente agli anni '70, rappresentano un grave pericolo per l'ecosistema marino e la fauna locale, sottolineando l'importanza di preservare la bellezza naturale dei nostri mari.

Sono stati rimossi circa tre quintali di reti fantasma, nei pressi dell’isolotto di San Paolo (meglio noto come lo Scoglio dell’eremita) e un centinaio di pneumatici che sarebbero stati gettati in mare, negli anni ’70, da alcuni ragazzi che si sfidavano per gioco a lanciarli il più lontano. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Rifiuti 'storici' sul fondale marino: a Polignano recuperati 3 quintali di reti e pneumatici degli anni 70

