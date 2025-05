Rifiuti piccioni occupazioni abusive e terreni incolti | gli interventi della polizia locale di Perugia

Negli ultimi tempi, la polizia locale di Perugia ha intensificato i propri interventi per affrontare problematiche legate a rifiuti, piccioni, occupazioni abusive e terreni incolti. Grazie a segnalazioni e sanzioni, gli agenti hanno operato in diverse aree, migliorando la vivibilità della città e garantendo il rispetto delle norme vigenti.

Segnalazioni e sanzioni. Diversi gli interventidellapolizialocale di Perugia nelle ultime settimane. Secondo il resoconto del Comune di Perugia gli agenti sono intervenuti "in via Trasimeno Ovest dove i rami sporgenti da una proprietà privata ostruivano il marciapiede"; "a Casaglia e via. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Rifiuti, piccioni, occupazioni abusive e terreni incolti: gli interventi della polizia locale di Perugia

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Blitz della polizia locale, stretta sulle occupazioni abusive: scattano 10 denunce - Lotta senza tregua all’occupazione illegale di immobili pubblici: la polizia locale, sotto la guida del comandante Zucco, intensifica i controlli e i risultati parlano chiaro. Negli ultimi giorni, grazie a indagini mirate e accertamenti approfonditi, ben sei persone sono state denunciate per... 🔗Leggi su reggiotoday.it

Occupazioni abusive e degrado. Ultimatum ai proprietari dello stabile - Basta degrado, basta insicurezza. Il Comune di Cerro Maggiore ha lanciato un ultimatum ai proprietari dello stabile di via Dante 68: un mese di tempo per ripulire l’area dai rifiuti e sbarrare ogni possibile accesso abusivo. È quanto stabilito dalla nuova ordinanza firmata dal sindaco di Cerro Maggiore Nuccia Berra, un provvedimento necessario dopo che, nonostante lo sgombero avvenuto nel 2022, l’edificio è tornato a essere bersaglio di intrusioni e occupazioni abusive. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Battipaglia, individuate due discariche abusive: sanzioni per abbandono illecito di rifiuti - Venerdì 21 marzo 2025, una squadra dell’associazione A.N.P.A.N.A. OFFICIAL ODV di Salerno, guidata dal responsabile zonale Vincenzo Savarese, ha effettuato controlli su alcuni siti del territorio di Battipaglia, in seguito a segnalazioni che indicavano la presenza ricorrente di rifiuti abbandonati.Durante l’ispezione, gli operatori hanno individuato due discariche abusive lungo via Orto Grande, sulla Strada Provinciale 417. 🔗Leggi su zon.it

Intensa attività della polizia locale di Perugia per la sicurezza e il decoro in tutta la città; I cumuli di rifiuti lasciano l'ex Borghetto: via alle rimozioni, poi gli interventi sul verde; Casa: gli attivisti dello Spazio Popolare Neruda occupano l'anagrafe. 🔗Ne parlano su altre fonti

Napoli, rifiuti speciali e occupazione abusiva a Scampia: tre denunciati e area ripulita - sono intervenuti per un'attività finalizzata al contrasto del fenomeno della lavorazione di rifiuti speciali (grandi elettrodomestici) ed abbandono su suolo pubblico nonché occupazione ... 🔗msn.com

San Gennaro Vesuviano: sequestrata autofficina abusiva, smaltiva illegalmente i rifiuti - Il contrasto alle attività economiche abusive rappresenta un elemento strategico nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti e i roghi tossici nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”, poiché chi opera ... 🔗marigliano.net

Auto piena di rifiuti trainata e abbandonata in via Marinella - Ma non è solo l’abbandono dei rifiuti a preoccupare gli abitanti della frazione sarzanese che segnalano altre occupazioni abusive nelle proprietà della Marinella Spa, lasciate vuote dopo l’avvio dei ... 🔗liguria24.it