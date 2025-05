Rifiuti e Abc l' opposizione attacca

Oggi, l'opposizione di Latina ha espresso forti critiche alle politiche comunali sulla gestione dei rifiuti, focalizzandosi sull'Azienda dei beni comuni. Durante una conferenza stampa, i capigruppo delle quattro formazioni di minoranza hanno denunciato inefficienze e proposto alternative, evidenziando la necessità di un cambio di rotta nella gestione del servizio.

Una dura critica alle politiche dell'amministrazione comunale di Latina sulla gestione dei Rifiuti e in particolare dell'Azienda dei beni comuni. È quello portato oggi da tutta la minoranza, che, in una conferenza stampa dei capigruppo delle quattro formazioni d'opposizione, ha fatto anche alcuni.

