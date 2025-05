Ridurrò i prezzi fino all’80% Donald Trump annuncia la firma dell’ordine esecutivo sui farmaci

oggi segna un passo importante per la sanità americana. Con l'ordine esecutivo, Trump mira a garantire prezzi più accessibili per i farmaci da prescrizione, affrontando una questione cruciale per milioni di cittadini. Questa iniziativa, annunciata sul suo social Truth, potrebbe avere ripercussioni profonde sul settore farmaceutico e sulla vita quotidiana degli americani, sottolineando l'impegno dell'amministrazione a migliorare l'accesso alle cure.

Oggi DonaldTrump firmerà un ordine esecutivo per ridurre i prezzi dei farmaci da prescrizione e dei prodotti farmaceutici. Lo ha annunciato il presidente sul suo social Truth, dove ha scritto: “Sono lieto di annunciare che domani mattina alla Casa Bianca alle 9 (le 15 italiane, ndr) firmerò uno degli ordini esecutivi più importanti nella storia del Paese”. Una decisione significativa che prevede un taglio immediato “fra il 30% e l’80%” e che si inserisce nel più ampio progetto di introduzione della politica “nazione favorita”, secondo cui gli Stati Uniti non pagheranno più prezzi superiori rispetto a quelli praticati in altri Paesi per gli stessi farmaci. “Per molti anni il mondo si è chiesto perché i farmaci da prescrizione e i prodotti farmaceutici negli Stati Uniti fossero così tanto più costosi rispetto a qualsiasi altra nazione – ha dichiarato Trump nel post – È sempre stato difficile da spiegare e anche molto imbarazzante perché non c’era una risposta giusta”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ridurrò i prezzi fino all’80%”. Donald Trump annuncia la firma dell’ordine esecutivo sui farmaci

Su altri siti se ne discute

Trump firmerà ordine per ridurre prezzi farmaci fino a 80% - Donald Trump firmerà alle 9:00 di lunedì (le 15.00 in Italia) un ordine esecutivo che ridurrà i "prezzi dei farmaci quasi immediatamente del 30-80%". Lo annuncia il presidente sul suo social Truth. 🔗Leggi su quotidiano.net

Rincari fino all'80% per la spesa e il record non è dell'olio: come sono cambiati i prezzi genovesi in tre anni - Riempire il carrello al supermercato è sempre più costoso. Può sembrare una frase fatta, un luogo comune, una chiacchiera da bar. Ma i dati parlano chiaro. GenovaToday ha analizzato i prezzi medi disponibili sul sito ufficiale del ministero delle Imprese e del made in Italy, li ha elaborati e ha... 🔗Leggi su genovatoday.it