Ricorrere ai giudici non basta a tagliare le gambe ai populisti

Il ricorso ai giudici da solo non è sufficiente per fermare l'avanzata dei populisti. Secondo il politologo Marco Tarchi, il caso Simion rappresenta un chiaro esempio, ma la prospettiva di un cambio di rotta da parte dell'Unione Europea rimane incerta, come dimostrato dall'assoluzione del premier francese Bayrou in situazioni analoghe a quelle della Le Pen.

Il politologo Marco Tarchi: «Il caso Simion è emblematico, ma non credo che la Ue cambierà registro In Francia, per accuse simili a quelle rivolte alla Le Pen, il premier Bayrou fu assolto».

