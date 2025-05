Ricettazione di una carta carburante dell' Arpa scoperta durante blitz di mafia | 32enne dal gup

Il trentaduenne Roberto Fragapane è stato portato davanti al gup Giuseppe Miceli per rispondere all'accusa di ricettazione di una carta carburante, scoperta durante un blitz antimafia. L'operazione ha messo in luce le nuove famiglie mafiose attive sul territorio, segnando un importante passo nella lotta contro la criminalità organizzata.

A processo per Ricettazione di una cartacarburante, sceglie il giudizio abbreviato: il trentaduenne Roberto Fragapane, questa mattina, è comparso davanti al gup Giuseppe Miceli. Il giorno in cui è scattata la prima "puntata" dell'operazione antimafia, che ha disarticolato le nuove famiglie di.

