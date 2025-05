Ricercatore fatto a pezzi in Colombia l’ultimo sms di Alessandro Coatti alla mamma | Voglio tornare ti voglio tanto bene

In breve da Zazoom:

Un ultimo messaggio d'amore si trasforma in un triste epilogo. Alessandro Coatti, ricercatore italiano in Colombia, manda alla madre undici parole cariche di affetto, poco prima di perdere tragicamente la vita. Sandra Lovato condivide quei messaggi sui social in un toccante tributo per la festa della mamma, rievocando un legame indissolubile segnato da una prematura e scioccante scomparsa. La sua storia commuove e fa riflettere.

Un ultimo messaggio alla madre, pochi giorni prima di essere ucciso e smembrato. Undici parole di numero, quelle che il RicercatoreAlessandroCoatti ha inviato dallaColombia: «Ciao mamma. Ho voglia di tornare. Ti vogliobene, tantotanto». È proprio la destinataria di quegli sms, Sandra Lovato, a pubblicarli sui social media in occasione della festa della mamma. Lo scorso 6 aprile il biologo italiano fu trovato morto a Santa Marta, in Colombia, dopo essere stato adescato da una banda di criminali sull’app di incontri Grindr. La polizia cittadina ha comunicato di aver individuato i quattro presunti responsabili dell’omicidio, tra cui una donna.Il contatto su Grindr e la trappola «finita male»Sono le analisi del cellulare di Coatti, lo stesso con cui scrive le sue ultime parole alla madre, a indicare la pista agli investigatori. 🔗Leggi su Open.online

Ne parlano su altre fonti

Colombia, ricercatore italiano fatto a pezzi e chiuso in una valigia - Il cadavere del 42enne è stato ritrovato a Santa Marta, nei pressi dello stadio Sierra Nevada: era sparito nel nulla da giovedì 🔗Leggi su ilgiornale.it

Ricercatore ucciso e fatto a pezzi in Colombia, lo zio di Alessandro Coatti: “Penso al traffico di organi” - Proseguono le indagini per tentare di far luce sull'omicidio del ricercatore Alessandro Coatti, 42 anni, ucciso e fatto a pezzi in Colombia. I resti sono stati ritrovati in una valigia. L'uomo si trovava nel Paese per turismo, era scomparso venerdì 4 aprile. Lo zio: "Voleva trasferirsi lì, era andato a fare un giro. Sarebbe dovuto rientrare la settimana prossima".Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Il ricercatore italiano Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia: trovate solo testa e braccia in valigia - Un caso inquietante scuote la comunità scientifica e l’opinione pubblica. Alessandro Coatti, 42 anni, biologo molecolare originario di Portomaggiore (Ferrara), è stato trovato morto a Santa Marta, in Colombia. Il suo corpo è stato smembrato: solo la testa e le braccia sono state rinvenute, chiuse all’interno di una valigia abbandonata nei pressi dello stadio Sierra Nevada, nel quartiere Villa Betel. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ricercatore fatto a pezzi in Colombia, l'ultimo sms di Alessandro Coatti alla mamma: «Voglio tornare, ti voglio tanto bene; Ricercatore italiano ucciso e fatto a pezzi in Colombia. Procura di Roma avvierà indagine; Alessandro Coatti, ucciso e fatto a pezzi in Colombia: Adescato in chat di incontri; Alessandro Coatti adescato, poi drogato e fatto a pezzi: nuova pista sull'ex allievo della Normale ucciso in Colombia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

L'ultimo messaggio di Alessandro Coatti, il ricercatore ucciso in Colombia: 'Ciao mamma,ti voglio bene' - «Ciao mamma. Ho voglia di tornare. Ti voglio bene. Tanto tanto». Questo il messaggio che Alessandro Coatti mandò alla mamma pochi giorni prima di essere ... 🔗msn.com

Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia, identificate quattro persone coinvolte nel delitto - Alessandro Coatti, il ricercatore italiano di 38 anni trovato morto in Colombia, potrebbe essere stato adescato su un'app di incontri, rapinato e ucciso ... 🔗fanpage.it

Alessandro Coatti, ucciso e fatto a pezzi in Colombia: "Adescato in chat di incontri" - Identificate già quattro persone, componenti di una banda specializzata in rapine. Tra loro una donna trovata in possesso del cellulare del biologo ... 🔗msn.com