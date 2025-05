Ricerca promozione settore subacqueo | 50 milioni di euro per le Pmi del Sud

Il Polo Nazionale della dimensione Subacquea (PNS) annuncia l'emissione di bandi di ricerca dedicati alle PMI del sud, con una dotazione di 50 milioni di euro, di cui il 50% in co-finanziamento. Questa iniziativa rappresenta un'importante opportunità per promuovere l'innovazione tecnologica in un settore cruciale per la sicurezza e la sostenibilità.

Bandi di Ricerca per un volume economico di 50 milioni di euro (di cui il 50% in co-finanziamento) saranno emanati dal Polo Nazionale della dimensione Subacquea (PNS) entro fine mese. Un’occasione concreta per sostenere l’innovazione tecnologica in un settore strategico per la sicurezza, la sostenibilità e la competitività nazionale. L’annuncio è stato dato oggi nel corso dell’evento “Il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, promotore di innovazione tecnologica e opportunità per Pmi, Centri di Ricerca e Università”, organizzato dal PNS in collaborazione con la Stazione Zoologica Anton Dohrn, tenutosi presso il Museo Darwin-Dohrn. Al centro il coinvolgimento delle Pmi, soprattutto quelle del sud Italia.“Questo appuntamento – spiega Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania – è fortemente strategico per il nostro territorio. 🔗Leggi su Ildenaro.it

