Ricerca da primo trapianto cuore a terapia genica 40 anni da Irccs per Bambino Gesù

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma celebra un traguardo significativo: 40 anni dal riconoscimento come Ircca, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Questo anniversario coincide con importanti traguardi scientifici, dal primo trapianto di cuore alla terapia genica per tumori solidi. La celebrazione ricorda anche le parole di Papa Francesco rivolte alla comunità dell'ospedale, sottolineando il suo ruolo cruciale nella ricerca e nella cura pediatrica.

(Adnkronos) – Dal primotrapianto di cuore alla prima terapiagenica per tumori solidi. L'ospedale Pediatrico BambinoGesù di Roma celebra i 40 anni dal riconoscimento come Ircca, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, "ricordando le parole che Papa Francesco rivolese alla comunità dell'Ospedale durante l'Udienza presso l'Aula Paolo VI del 16 marzo.

Roma, 12 maggio 2025 – Dal primo trapianto di cuore alla prima terapia genica per tumori solidi. L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù celebra i 40 anni dal riconoscimento come "Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico" ricordando le parole che Papa Francesco rivolese alla comunità dell'Ospedale durante l'Udienza presso l'Aula Paolo VI del 16 marzo 2024 in occasione dei 100 anni dalla donazione del nosocomio alla Santa Sede da parte della famiglia Salviati «La scienza, e di conseguenza la capacità di cura, si può dire il primo dei compiti che caratterizza oggi il Bambino Gesù».

