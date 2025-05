Ricerca da primo trapianto cuore a terapia genica 40 anni da Irccs per Bambino Gesù

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, primo in ambito pediatrico per studi e produzione scientifica, celebra un traguardo importante: i 40 anni dal riconoscimento come Ircca, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Dall'innovazione del primo trapianto di cuore alla pionieristica terapia genica per tumori solidi, il Bambino Gesù continua a definire nuovi standard nella cura e nella ricerca pediatrica.

Bambino Gesù, 40 anni dell’IRCCS: dal primo trapianto di cuore alla prima terapia genica per i tumori solidi - Roma, 12 maggio 2025 – Dal primo trapianto di cuore alla prima terapia genica per tumori solidi. L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù celebra i 40 anni dal riconoscimento come “Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico” ricordando le parole che Papa Francesco rivolese alla comunità dell’Ospedale durante l’Udienza presso l’Aula Paolo VI del 16 marzo 2024 in occasione dei 100 anni dalla donazione del nosocomio alla Santa Sede da parte della famiglia Salviati «La scienza, e di conseguenza la capacità di cura, si può dire il primo dei compiti che caratterizza oggi il Bambino Gesù». 🔗Leggi su cdn.ilfaroonline.it

Zaia “Impiantato il primo cuore artificiale in Veneto” - VENEZIA (ITALPRESS) – “L’impianto del primo cuore artificiale in Veneto, avvenuto a Verona, rappresenta un momento storico per la nostra sanità. È il quarto intervento del genere in Italia, ma il primo in Italia in un policlinico universitario. Un traguardo che ci rende orgogliosi e che dimostra, ancora una volta, come la nostra Regione sia ai vertici nazionali e internazionali nella chirurgia cardiovascolare, nella ricerca clinica e nell’innovazione tecnologica. 🔗Leggi su unlimitednews.it

Bambino Gesù, da 40 anni Irccs. Dal mini cuore artificiale alle Car-t: tutte le scoperte e gli interventi innovativi - Fondato nel 1869, l'ospedale pediatrico del Gianicolo ha attraversato un secolo prendedosi cura dei pazienti più piccoli, anche attraverso la ricerca ... 🔗roma.corriere.it

Cuore artificiale, il medico che ha guidato l'operazione: «La ricerca punta a prolungarne la durata» - In Italia si è dovuto attendere il 1985, quando, a Padova, è stato effettuato con successo il primo trapianto di cuore dall’équipe ... ma ora la ricerca è concentrata su questo dispositivo ... 🔗corrieredelveneto.corriere.it