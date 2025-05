Ricci | Inter matura abituata a giocare e a dettare ritmo! Futuro…

Dopo la sfida Torino-Inter, Samuele Ricci ha condiviso le sue impressioni sulla solidità della squadra nerazzurra. Il centrocampista granata, impegnato anche con la Nazionale di Luciano Spalletti, ha commentato le qualità dell'Inter e ha affrontato anche il tema del suo futuro. Le sue parole offrono uno sguardo interessante su entrambe le formazioni.

Ricci ha parlato della forza dell’Inter, dopo averci giocato contro con la maglia del Torino nella giornata di ieri. Il centrocampista risponde poi sul proprio futuro.SQUADRA MOLTO FORTE – Come Kristjan Asllani, Sport Mediaset ha Intercettato Samuele Ricci dopo Torino-Inter 0-2. Il centrocampista granata e della Nazionale di Luciano Spalletti ha risposto alla domanda sulla forza dei nerazzurri. Nessun dubbio per il ragazzo toscano. Queste le sue parole: «È stata una partita particolare, ma lo sapevamo che l’Inter era una squadra fortissima. Ho visto una squadra matura, abituata a giocare le partite, a dettare il ritmo. Però sono l’Inter e quindi è giusto così».Ricci e il futuro da scrivere: anche l’Inter sul centrocampistaFUTURO – Poi Ricci è stato incalzato anche per quanto riguarda il suo domani. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Ricci: «Inter matura, abituata a giocare e a dettare ritmo! Futuro…»

