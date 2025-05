rho gioco d azzardo comune e associazioni sensibilizzano i ragazzi

In breve da Zazoom:

Il 65,9% degli studenti delle scuole superiori di Rho ha esperito il gioco d’azzardo, incluse scommesse sportive e Gratta e Vinci. Inoltre, l'uso di giochi sugli smartphone, particolarmente diffusi tra i giovani, può preludere a forme di dipendenza. Questi risultati, emersi da incontri con esperti, evidenziano una realtà preoccupante che richiede attenzione e interventi mirati per proteggere il benessere degli adolescenti.

Il 65,9% degli studenti che frequentano le scuole superiori di Rho ha giocato d’azzardo almeno una volta, acquistano biglietti del Gratta e Vinci o con scommesse sportive. Ma non solo, anche i giochi sugli smartphone molto diffusi tra gli studenti sono l’anticamera di una dipendenza. È quanto emerge dagli incontri organizzati con psicologi e psicoterapeuti.Un dato allarmante che conferma che in città c’è ancora molto da fare. Per questo motivo il Comune di Rho scende in campo, ancora una volta, per contrastare il giocod’azzardo. A due anni dal Patto di comunità, "Non giochiamoci il futuro", sottoscritto dal Comune di Rho e una sessantina tra associazioni, scuole, parrocchie, istituzioni, dal 16 al 18 maggio si terranno le giornate dedicate alla sensibilizzazione contro il giocod’azzardo 2025 promosse dall’assessorato alla Legalità coordinato da Nicola Violante. 🔗Leggi su Ilgiorno.it