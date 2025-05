Restrizioni e Golden Power | la Commissione Ue chiede chiarimenti all' Italia

In generale "le Restrizioni alle libertà fondamentali sono consentite solo se proporzionate e basate su un legittimo interesse pubblico e, soprattutto, nella misura in cui non violano il diritto dell'Ue". Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Olof Gill interpellato nel punto quotidiano con la stampa sull'uso del 'GoldenPower' da parte del Governo. "Abbiamo chiesto all'Italia ulteriori informazioni, tramite procedura Eu Pilot. Spetta agli Stati membri fornire queste informazioni aggiuntive. E poi dobbiamo effettuare una valutazione per verificare se il diritto europeo è stato correttamente applicato dagli Stati membri". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Restrizioni e Golden Power: la Commissione Ue chiede chiarimenti all'Italia

ROMA - "Da un lato c'è la propaganda pre-elettorale di Fratelli d'Italia e di Acquaroli, evidentemente impegnato a difendere più la sua poltrona da Governatore che i posti di lavoro nella sua regione e dall'altro c'è la realtà, vale a dire un Ministro Urso che snobba il tavolo di ieri con i...

