Resta al 41 bis il figlio di Totò Riina i giudici | “È estremamente pericoloso e un riferimento per i clan”

Giovanni Riina, figlio del noto capomafia Totò Riina, rimane recluso al regime del 41 bis. I giudici lo considerano "estremamente pericoloso" e un importante riferimento per i clan mafiosi, sottolineando che la sua capacità di mantenere contatti con l'associazione criminale è intatta. Una misura che riflette la continua minaccia rappresentata dalla sua figura.

Giovanni Riina è stato giudicato una "persona estremamente pericolosa" e la "capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale non è certamente venuta meno": per questo motivo il figlio di TotòRiinaResta al 41bis. 🔗Leggi su Fanpage.it

