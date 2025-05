Report Fnopi | Più soddisfatti infermieri in assistenza domiciliare

Il recente rapporto presentato a Roma evidenzia significative disparità nel rapporto tra infermieri e popolazione in Italia. Sicilia e Lombardia registrano i valori più bassi, mentre Trentino Alto Adige ed Emilia-Romagna si distinguono per stipendi superiori. Inoltre, gli infermieri attivi nell'assistenza domiciliare mostrano i più alti livelli di soddisfazione, indicando l'importanza di contesti lavorativi gratificanti per il benessere professionale.

Il rapporto tra infermieri e abitanti è più basso in Sicilia e Lombardia, meglio pagati in Trentino Alto Adige ed Emilia-Romagna Roma, 12 mag. (Adnkronos Salute) - Gli infermieri più soddisfatti sono tra coloro che lavorano nel contesto dell'assistenza domicil

