Replica La Promessa in streaming puntata 12 maggio 2025 | Video Mediaset

Oggi, lunedì 12 maggio 2025, torna l'appuntamento con la soap spagnola "La Promessa". In questa emozionante puntata, Santos è malato e Marcelo, nel tentativo di aiutare, si ritrova a dover affrontare una serie di imprevisti. Non perdere l'occasione di rivedere l'episodio su Video Mediaset!

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 12 maggio2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Santos sta male e Marcelo prende il suo posto come valletto di Curro ma purtroppo per lui finisce per combinare di nuovo dei guai. Ecco il VideoMediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in Replicastreaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Replica La Promessa in streaming puntata 12 maggio 2025 | Video Mediaset

Su questo argomento da altre fonti

La Promessa: puntata giovedì 27 febbraio 2025; La Promessa: puntata domenica 23 febbraio 2025; Replica La Promessa in streaming puntata 11 maggio 2025 | Video Mediaset; Replica La Promessa in streaming puntata 9 maggio 2025 | Video Mediaset. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Obbligo o Verità per Alessia Marcuzzi su Rai2 - Ecco la puntata completa in replica streaming de La Promessa, andata in onda oggi, lunedì 21 ottobre 2024, in prima visione su Rete4. 🔗davidemaggio.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Mad in Italy streaming e diretta tv oggi lunedì 12 febbraio: dove vedere la terza puntata

Mad in Italy: Dove Seguire la Terza Puntata in Streaming e Diretta TV! Il nuovo show comico che promette risate garantite, con Gigi e Ross, Elisabetta Gregoraci e la colonna sonora di Stefano Palatresi.