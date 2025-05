Renzi Scuote il PD | Schlein legittimo non votare il referendum 

Matteo Renzi scuote il PD, dichiarando legittimo non votare al referendum, in un'affermazione che riaccende il dibattito interno. Attaccando anche Giorgia Meloni e le sue strategie politiche, Renzi si posiziona con un’agenda controcorrente, mentre Elly Schlein si trova al centro di un controverso confronto.

Renzi: Referendum, Schlein e il Papa, un’agenda controcorrente. Prosegue poi l’attacco a Giorgia Meloni e ai suoi piani politici. Matteo Renzi torna a far tremare il panorama politico italiano, scagliandosi contro il referendum e la segretaria del PD, Elly Schlein. Con un’affermazione che suona come una provocazione, Renzi rivendica il diritto di non partecipare al voto, equiparandolo alla legittima scelta di impegnarsi attivamente per affossare il quorum.Renzi sul referendum Ciyrumors.it foto AnsaUn’analisi tagliente, che vede nel referendum un “regalo” alla premier Meloni, accusata di voler regolare i conti con i governi del passato. Secondo l’ex premier, Meloni si troverebbe in difficoltà, per cui per l’opposizione inizia un momento importante.“No cognati, solo merito”: Renzi regola i conti con SchleinLa polemica con Schlein si fa incandescente. 🔗Leggi su Cityrumors.it