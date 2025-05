Remigrazione l’ideologia dell’espulsione di massa dietro una parola

...nuova ideologia che si cela dietro il concetto di espulsione di massa. La "remigrazione" si configura come un tentativo di legittimare pratiche discriminatorie, mascherate da parole e promesse. Questo episodio sottolinea l'urgenza di riflessione e opposizione a una narrazione che rischia di trasformarsi in un'azione concreta contro i diritti dei migranti.

Non è solo un summit andato a monte. Il raduno internazionale sulla "Remigrazione" previsto il 17 maggio 2025 nei pressi di Milano, cancellato dopo l'ennesimo rifiuto di ospitalità da parte di un hotel, rappresenta molto più di un fallimento logistico. È il segnale di un linguaggio che avanza, una strategia che si diffonde, una battaglia culturale che ha trovato terreno anche in Italia. Ed è un segnale allarmante.dietro la parola "Remigrazione" – apparentemente tecnica, dal suono neutro – si nasconde un'ideologia precisa: l'espulsione di massa su base etnica o culturale. È questo il vero contenuto che l'estrema destra europea cerca di legittimare, attraverso raduni internazionali, influencer identitari e l'occupazione progressiva dello spazio linguistico. L'Italia, ancora una volta, è stata scelta come palcoscenico.

