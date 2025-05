Reijnders come Tonali | tifosi in ansia la posizione del Milan

Tifosi del Milan in ansia per il futuro di Tijjani Reijnders, centrocampista olandese apprezzato da tutti. Dopo la blindatura con un nuovo contratto avvenuta il 3 marzo 2025, le ultime indiscrezioni tornano a mettere in discussione la sua posizione, evocando il caso Tonali. Cosa riserverà il futuro al giovane talento rossonero?

Le ultime sul futuro del centrocampista olandese, del quale si è tornati a parlare in queste ore: il calciatore piace davvero a tutti. Poco più di due mesi fa, il 3 marzo 2025, Tijjani Reijnders veniva blindato dal Milan, con un nuovo contratto decisamente più ricco e più lungo. "Sono davvero orgoglioso di aver rinnovato dopo un anno e mezzo. È come essere in famiglia, sono impaziente per le prossime stagioni. Il Milan è come se fosse la mia seconda casa. Sono davvero felice", parole queste rilasciate dall'olandese dopo aver firmato il suo accordo con il Diavolo. Parole che di certo non fanno dormire, comunque, sonni tranquilli al tifoso del Milan. Al sostenitore rossonero, d'altronde, è ormai alquanto chiaro il concetto che per il club nessuno è davvero incedibile.

