Reijnders andrà al Manchester City al posto di De Bruyne?

Tijjani Reijnders sarà il sostituto di Kevin De Bruyne al ManchesterCity? Secondo quanto raccolto da TMW, l’olandese del Milan è tra i primi nomi che piacciono a Pep Guardiola per il dopo, De Bruyne. Per quest’ultimo infatti si parla con insistenza di un probabile trasferimento al Napoli. Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, .L'articolo Reijndersandrà al ManchesterCity al posto di De Bruyne? 🔗Leggi su Dailynews24.it

