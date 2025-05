Regno Unito | Starmer lancia piano immigrazione riprenderemo controllo confini

Londra, 12 maggio (LaPresse/AP) – Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha presentato oggi il nuovo piano del governo sull’immigrazione, promettendo una significativa riduzione del numero di immigrati e misure più rigorose per ottenere la residenza nel Regno Unito. Questa iniziativa affronta una questione complessa e dibattuta da anni, contribuendo all'ascesa del partito anti-immigrati Reform UK, che ha guadagnato crescente attenzione nell'arena politica.

Londra ( Regno Unito ), 12 mag. (LaPresseAP) – Il primo ministro britannico, Keir Starmer , ha lancia to oggi il piano del suo governo sull’ immigrazione . Ha promesso che ridurrà il numero di immigrati e renderà più difficile stabilirsi nel Regno Unito , affrontando una questione che da anni tormenta i governi che si succedono e che ha alimentato l’ascesa del partito anti-immigrati Reform UK che potrebbe minacciare l’establishment politico del Paese. Starmer , il cui partito laburista di centro-sinistra ha ottenuto una vittoria schiacciante nelle elezioni dello scorso luglio, affronta la pressione degli elettori, sempre più frustrati dagli alti livelli di immigrazione che molti ritengono abbiano messo a dura prova i servizi pubblici e alimentato le tensioni etniche in alcune parti del Paese. Meno di due settimane dopo che Reform UK, il partito di estrema destra guidato da Nigel Farage, ha ottenuto grandi vittorie nelle elezioni locali, il premier ha promesso che porrà fine al “fallito esperimento britannico delle frontiere aperte”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il Regno Unito lancia il più grande pacchetto di sanzioni contro Mosca - Il Regno Unito ha lanciato "il più grande pacchetto di sanzioni" contro Mosca dall'inizio della guerra in Ucraina nel giorno in cui ne ricorre il terzo anniversario. E' quanto si legge in una nota del Foreign Office secondo cui sono stati presi di mira 107 tra entità e individui sia in Russia che in altri Paesi che contribuiscono allo sforzo militare del Cremlino e a quello economico. Fra questi il ministro della Difesa nordcoreano No Kwang Chol oltre a generali e alti funzionari di Pyongyang "complici dello schieramento di oltre 11. 🔗Leggi su quotidiano.net