Il Consiglio di Stato ha chiarito definitivamente la questione: le elezioni regionali in Campania si terranno entro il 23 novembre 2025, rispettando la scadenza naturale del quinquennio. L'ipotesi di un rinvio alla primavera del 2026, proposta da alcuni, non ha trovato riscontro, in linea con prassi già osservate in passato.

Il Consiglio di Stato ha posto fine a ogni dubbio: le elezioni Regionali in Campania si svolgeranno entro il 23 novembre2025, in coerenza con la scadenza naturale del quinquennio di mandato. A nulla è valsa l’ipotesi di un rinvio alla primavera del 2026, come avvenuto in passato sfruttando la. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Regionali 2025, è ufficiale: si vota entro il 23 novembre: 8 consiglieri casertani uscenti pronti alla sfida

