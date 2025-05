Regionali 2025 De Luca avverte Pd e M5S | I ciucci non governeranno devono uccidermi

In un periodo cruciale per il nostro sistema sanitario, il nostro impegno è quello di preservare i progressi ottenuti negli anni. È fondamentale che le scadenze istituzionali siano affrontate con consapevolezza e competenza, evitando decisioni superficiali che potrebbero compromettere la qualità e l'efficacia dei servizi offerti. Vogliamo garantire un futuro sostenibile per la sanità, salvaguardando ciò che abbiamo costruito con impegno e dedizione.

"Siamo impegnati in queste settimane e nei prossimi mesi a fare in modo che tutto quello che abbiamo realizzato in questi anni nella nostra sanità non sia buttato a mare. In questo momento c'è gente che ragiona sulle scadenze istituzionali della Regione senza sapere neanche che cosa è la Regione.

