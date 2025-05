regata otto nuovi personaggi impreziosiscono il corteo storico di amalfi

Quattro cavalieri, noti come “Milites”, emergono dall'affresco millenario dell'abbazia di Santa Maria dell'Olearia a Maiori, affiancati da due mercanti rappresentativi dell'alta nobiltà amalfitana e del ceto dei “mediocres”. Questi nuovi personaggi arricchiscono il panorama storico e culturale, rivelando il dinamismo della società medievale e le intricati relazioni tra classi sociali, commercio e nobiltà in un'epoca affascinante e complessa.

