Regata a Venezia per chiedere la liberazione di Alberto Trentini Da sei mesi non si hanno sue notizie

...comunità italiana si mobilita per sensibilizzare l'opinione pubblica. Le gondole, simbolo di Venezia, si fanno portavoce di una richiesta di giustizia e trasparenza, unendo le voci di familiari, amici e sostenitori in un forte appello per la liberazione di Alberto. In un clima di incertezze e timori, la speranza rimane viva nel cuore di chi attende notizie rassicuranti sul destino del cooperante.

Gondole che sfilano nel Canal Grande per chiedere la liberazione di AlbertoTrentini, il cooperante italiano del quale dal 15 novembre 2024 non si hanno più notizie. Oltre sei mesi senza avere notizie ufficiali sulle sue condizioni, sulla sua salute, sulle ragioni della sua detenzione a Caracas. La diplomazia resta al lavoro per risolvere il caso, definito “complesso” dalla Farnesina, mentre la società civile continua a mobilitarsi per tenere alta l’attenzione: l’ultima iniziativa risale a domenica 11 maggio, dove un corteo acqueo alle 10 ha sfilato lungo il Canal Grande di Venezia, partendo nella zona di Santa Chiara, vicino al Ponte di Calatrava.“Abbiamo organizzato a Venezia domenica 11 maggio un corteo acqueo in solidarietà ad AlbertoTrentini. Esprimiamo, uniti a livello metropolitano, una grande vicinanza alla famiglia e agli amici – aveva annunciato venerdì 9 maggio il sindaco della Città metropolitana di Venezia, Luigi Brugnaro, nel corso dei lavori del Consiglio Metropolitano – Il nostro appello, nel rispetto della riservatezza delle trattative che sta conducendo il Governo, continua ad essere quello che venga liberato al più presto e torni a casa dalla sua famiglia e dai propri cari. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Regata a Venezia per chiedere la liberazione di Alberto Trentini. Da sei mesi non si hanno sue notizie

