Referendum Paolo Capone Leader UGL | Strumento inadeguato Favorire dialogo tra Governo e parti sociali per rafforzare formazione e salari

Il leader dell'UGL, Paolo Capone, sottolinea che il referendum dell'8 e 9 giugno è inadeguato per affrontare le esigenze attuali dei lavoratori. Per rispondere efficacemente, è fondamentale favorire un dialogo costruttivo tra governo e parti sociali, mirato a rinforzare la formazione e i salari, adattandosi alle trasformazioni del mondo del lavoro.

"L'UGL ritiene che il Referendum in programma l'8 e 9 giugno rappresenti uno Strumentoinadeguato per rispondere alle istanze dei lavoratori. Il mondo del lavoro è cambiato profondamente e ha bisogno di risposte nuove, capaci di coniugare stabilità, diritti e flessibilità.

