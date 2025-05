Referendum Paolo Capone Leader UGL | Strumento inadeguato Favorire dialogo tra Governo e parti sociali per rafforzare formazione e salari

Il leader dell'UGL, Paolo Capone, esprime dubbi sull'efficacia del referendum dell'8 e 9 giugno, definendolo uno strumento inadeguato per affrontare le esigenze attuali dei lavoratori. Sottolinea l'importanza di un dialogo tra governo e parti sociali, mirato a potenziare formazione e salari in un contesto lavorativo in continua evoluzione.

"L'UGL ritiene che il referendum in programma l’8 e 9 giugno rappresenti uno strumento inadeguato per rispondere alle istanze dei lavoratori. Il mondo del lavoro è cambiato profondamente e ha bisogno di risposte nuove, capaci di coniugare stabilità, diritti e flessibilità. Intervenire per via refere 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Referendum. Paolo Capone, Leader UGL: “Strumento inadeguato. Favorire dialogo tra Governo e parti sociali per rafforzare formazione e salari”

