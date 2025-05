Referendum Magi attacca La Russa | Inqualificabile Si comporta da ultima carica dello Stato non da seconda

Riccardo Magi, segretario di +Europa e promotore del referendum, critica severamente Ignazio La Russa, definendolo "inqualificabile" per il suo comportamento, che secondo lui non rispecchia il prestigio del ruolo che ricopre. Le sue dichiarazioni, rilasciate davanti a Montecitorio, sollevano interrogativi sul rispetto delle cariche istituzionali nel contesto attuale.

“La Russa? Inqualificabile. Non ha rispetto nemmeno per il ruolo che ricopre, tra l’altro in maniera immeritata. Si è comportato da ultimacaricadelloStato, non da seconda”. Lo ha dichiarato Riccardo Magi, segretario di +Europa e promotore del Referendum, parlando davanti a Montecitorio in riferimento alle parole del presidente del Senato sul non voto. “Penso sia una vicenda incommentabile – ha aggiunto –. L’unica risposta possibile deve essere una grande partecipazione, una grande mobilitazione, per arrivare al quorum e sommergerli con i voti”.L'articolo Referendum, Magiattacca La Russa: “Inqualificabile. Si comporta da ultimacaricadelloStato, non da seconda” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Magi attacca La Russa: “Inqualificabile. Si comporta da ultima carica dello Stato, non da seconda”

Referendum, La Russa in controtendenza rispetto al centrodestra: “Penso che andrò a votare”. Tajani: “Quesiti sbagliati” - Al termine del question time in Senato, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, accompagna all’uscita da Palazzo Madama la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A La Russa chiediamo se andrà a votare l’8 e 9 giugno prossimi per i cinque referendum. “Penso di sì, penso che andrò a votare, ci sto riflettendo, però chi non vota esercita un suo diritto di non votare”. Chi ha già detto e, di fatto, dato indicazione di non votare è proprio Fratelli d’Italia. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Referendum, La Russa: "Farò propaganda affinché la gente stia a casa" - Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha affermato che, per quanto lo riguarda, "continuo a dire che ci penso" 🔗Leggi su ilgiornale.it

Referendum, Magi: “Governo ha scelto data più sfavorevole perché ha paura” - “I referendum si terranno l’8 e il 9 giugno e la scelta di questa data da parte del governo dimostra tutta la paura che l’esecutivo ha per il voto, perché tra le due possibilità è stata scelta quella più sfavorevole alla partecipazione popolare”. Così il segretario di +Europa, Riccardo Magi, per il Comitato Referendum cittadinanza, parlando con i cronisti davanti palazzo Chigi. “Noi – ricorda – avevamo richiesto che ci fosse l’abbinamento con il primo turno delle amministrative, quindi referendum day con il 25-26 maggio. 🔗Leggi su lapresse.it

Scontro sul referendum. Landini attacca La Russa. Conte: voterò cinque sì - Il leader Cgil contro il presidente del Senato che invita all’astensione: “Senza il voto non c’è democrazia”. FdI: “Critiche vergognose”. Il capo ... 🔗repubblica.it

Referendum 8 e 9 giugno, le opposizioni: “La Rai oscura le consultazioni”. Magi: “Azioni legali” - Marco Tarquinio, eurodeputato indipendente eletto nel Pd: "Il Governo Meloni teme il confronto. Chi spegne l'informazione, silenzia la democrazia”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Referendum, La Russa fa dietrofront: «Io voterò». Schlein attacca Meloni: «Cosa dice?» - I Cinquestelle lanciano la campagna social: «Non fate come La Russa», con tanto di hashtag #iovoto. Il Pd, invece, chiama in causa Giorgia ... 🔗msn.com