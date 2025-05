Referendum il comitato organizza volantinaggi e banchetti in città e provincia

Il “Comitato 5 sì” è attivo in Piacenza e provincia con banchetti informativi in vista dei referendum dell'8 e 9 giugno. Durante la settimana dal 12 al 18 maggio, sono in programma eventi a Pontedellolio e Nibbiano, dove i cittadini potranno approfondire le tematiche dei referendum e raccogliere materiali informativi. Un'occasione importante per partecipare attivamente al dibattito e informarsi sulle questioni che riguardano tutti noi.

Il “comitato 5 sì” per i Referendum dell’8 e 9 giugno è presente con banchetti informativi a Piacenza e provincia nei principali mercati. Sono stati delineati i prossimi appuntamenti della settimana dal 12 al 18 maggio.Martedì 13 maggio banchetti a Pontedellolio e Nibbiano e al point a. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Referendum, il comitato organizza volantinaggi e banchetti in città e provincia

Altre fonti ne stanno dando notizia

Verso il referendum: il comitato per il sì organizza incontri e volantinaggi in provincia - Dopo l’apertura con l’iniziativa in piazza della Garberia del 12 aprile, il Comitato per i referendum su lavoro, ha tenuto nel mese scorso un centinaio di iniziative tra incontri con una ventina di associazioni, corsi di formazione ed assemblee, oltre ai tanti volantinaggi e... 🔗Leggi su sondriotoday.it

Verso il referendum: il comitato per il sì organizza incontri e volantinaggi in provincia - Dopo l’apertura con l’iniziativa in piazza della Garberia del 12 aprile, il Comitato per i referendum su lavoro, ha tenuto nel mese scorso un centinaio di iniziative tra incontri con una ventina di associazioni, corsi di formazione ed assemblee, oltre ai tanti volantinaggi e... 🔗Leggi su sondriotoday.it

Il Comitato referendario provinciale di Chieti organizza un appuntamento di mobilitazione per il referendum di giugno - “Il voto è la nostra rivolta”: con questo claim il Comitato referendario provinciale di Chieti chiama a raccolta la cittadinanza per un evento pubblico in vista del referendum dell’8-9 giugno.Sabato 12 aprile, a partire dalle ore 10.00 in piazza G.B. Vico, si terrà l’iniziativa “Una Piazza... 🔗Leggi su chietitoday.it

Referendum, il comitato organizza volantinaggi e banchetti in città e provincia; Verso il referendum: il comitato per il sì organizza incontri e volantinaggi in provincia; Sabato 10 maggio, gli appuntamenti della campagna referendaria in Emilia-Romagna; Referendum, tutte le ragioni dei «Sì»: volantinaggi e incontri con i sindacati. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Referendum, il comitato organizza volantinaggi e banchetti in città e provincia - Sabato 17 maggio banchetto informativo in piazza Duomo a Piacenza, al mercato della Besurica, e in via XX Settembre; inoltre sono previsti un volantinaggio a Fiorenzuola e un banchetto informativo a ... 🔗ilpiacenza.it

Referendum 8 e 9 giugno: in Brianza oltre mille volontari si mobilitano per fare rete - Obiettivo, informare e sensibilizzare la cittadinanza. In vista dei referendum dell’8 e 9 giugno, in Brianza si è creata una rete organizzativa che sostiene i 5 referendum su lavoro e sulla cittadinan ... 🔗monzatoday.it

Recale si mobilita per il referendum di giugno, nasce il comitato “5 Sì” - I referendum dell’8 e 9 giugno prossimi danno una scrollata al sonnolento panorama politico recalese: si è infatti costituito negli scorsi giorni il Comitato “Recale 5 Sì”, frutto della volontà di un ... 🔗informazione.it