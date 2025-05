Referendum Fumarola scarica definitivamente Landini | Non andrò a votare è una battaglia di retroguardia

Il referendum sulla fumata scarica segna una battaglia di retroguardia per la sinistra e la Cgil. Landini dichiara di non voler votare, evidenziando le difficoltà interne ai sindacati. Mentre Elly Schlein affronta un partito in disaccordo, il secondo sindacato italiano si tira indietro, lasciando aperta la questione sulla sopravvivenza del Jobs Act.

Problemi ovunque per la sinistra e la Cgil sul terreno minato del Referendum. Alla chiamata alle armi per abolire il Jobs Act non risponde neppure il secondo sindacato italiano. Non è solo Elly Schlein a dover combattere con mezzo partito disobbediente, pronto a disertare le urne dell’8 e 9 giugno. A trovarsi schiacciato, con il quorum sempre più lontano, è anche Maurizio Landini. La segretaria della Cisl, Daniela Fumarola, lo scaricadefinitivamente. Lo aveva già preannunciato al congresso ligure della Cisl e in un’intervista al Foglio ma nelle ultime ore è tornata sul tema. Il diktat antigovernativo della Cgil senza se e senza ma non fa proseliti.Referendum, Fumarola atterra Landini: non andrò a votareLa segretaria della Cisl, in una lunga intervista al Corriere della Sera, ha annunciato che non andrà a votare ai Referendum dell’8 e 9 giugno: “No, ritengo che lo strumento dei Referendum non sia adeguato a risolvere i problemi del lavoro”. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Referendum, Fumarola scarica definitivamente Landini: “Non andrò a votare, è una battaglia di retroguardia”

