Referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno | verifica la tua tessera elettorale

Arezzo, 12 maggio 2025 – In vista dei Referendum abrogativi di domenica 8 e lunedì 9 giugno s’invitano gli elettori a verificare la disponibilità della tesseraelettorale e la presenza di spazi liberi per l’apposizione del bollo di sezione.In caso di esaurimento degli spazi contenuti nella tessera è necessario richiederne il rinnovo presso lo Sportello unico, portando la tessera esaurita. In caso di cambio d’indirizzo all’interno del Comune o di cambio di sezione elettorale, l’ufficio elettorale trasmetterà per posta un tagliando adesivo riportante le variazioni.L’elettore dovrà incollare il tagliando all’interno della tessera nell’apposito spazio. In caso di trasferimento di residenza da altro Comune, l’ufficio elettorale trasmetterà per posta l’avviso a ritirare la nuova tesseraelettorale allo Sportello unico. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno: verifica la tua tessera elettorale

