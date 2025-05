Referendum 8 e 9 giugno le opposizioni | La Rai oscura le consultazioni Magi | Azioni legali

A meno di un mese dai referendum dell'8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza, le opposizioni denunciano l'assenza di informazioni sui canali Rai. Questa mancanza di copertura sembra essere una strategia deliberata, alimentando le tensioni politiche. Il leader Magi annuncia azioni legali per tutelare il diritto all'informazione.

Manca meno di un mese ai Referendum su lavoro e cittadinanza dell’8 e 9 giugno e, lamentano le opposizioni , sui canali Rai delle consult Azioni non si parla. Un silenzio informativo che non pare casuale, visto che il vicepremier Antonio Tajani e il presidente del Senato Ignazio La Russa hanno esplicitato di essere a favore dell’astensione. Il Pd grida al boicottaggio e annuncia un’interrogazione in commissione di vigilanza sul servizio pubblico, peraltro paralizzata dallo stallo sulla nomina del presidente Rai, mentre il segretario di +Europa Riccardo Magi , presidente del comitato promotore del quesito sulla cittadinanza, fa sapere che si stanno preparando “ Azioni legali contro questo oscura mento che il governo, per mezzo dell’informazione pubblica, sta operando nei confronti del voto referendario”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

