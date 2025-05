referendum 8 e 9 giugno i quesiti su lavoro e cittadinanza

L’8 e il 9 giugno 2025, gli italiani potranno esprimere la propria opinione su cinque referendum abrogativi, di cui quattro legati al lavoro e uno alla cittadinanza. Questi referendum offrono l'opportunità di modificare o annullare norme attualmente in vigore, permettendo agli elettori di influenzare direttamente la legislazione. È fondamentale che almeno il 50% degli aventi diritto si rechi alle urne per validare il risultato.

L'8 e il 9 giugno 2025 gli italiani saranno chiamati alle urne per esprimersi su cinque Referendum abrogativi: quattro riguardano il tema del lavoro e uno la cittadinanza. Trattandosi di Referendum abrogativi, gli elettori potranno decidere se eliminare, in tutto o in parte, alcune norme attualmente in vigore. Affinché il risultato sia valido, è necessario che si rechi a votare almeno il 50% degli aventi diritto. I seggi saranno aperti dalle ore 7:00 alle 23:00 nella giornata di domenica e dalle 7:00 alle 15:00 in quella di lunedì.Contratto di lavoro a tutele crescentiIl primo quesito referendario riguarda la disciplina dei licenziamenti introdotta dal Jobs Act nel 2015, in particolare per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Nella scheda, che sarà di colore verde, il quesito sarà il seguente:Volete voi l'abrogazione del d.